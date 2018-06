Nuova catfight su Twitter, questa volta i protagonisti sono Massimo Bernardini e Laura Pausini.

Il presentatore di Tv Talk ha mosso una critica a Laurona nazionale e lei non l’ha presa bene.

Ovviamente le parole di Massimo hanno scatenato la furia degli hater della Pausini e per questo motivo la cantante ha bacchettato “l’amico”.

“Hai visto Massimo che cattiverie mi ha scatenato ingiustamente il tuo bellissimo commento? Credo che queste cose una come me non dovrebbe leggerle mai. Feriscono.”

La musica di Laura può piacere o meno, ma io non riesco a farmela stare antipatica, mi sembra davvero una ragazza sincera e per bene. I tweet di Massimo devono averla turbata sul serio.

Che vergogna leggere una frase del genere da un uomo. Io sono così Massimo. Lo sono in casa come un tv. Canto frasi leggere come più profonde e mature. Mi vesto come una donna di qualsiasi età deve fare,perché è libera di farlo. Senza ammiccamenti. Trovo ingiusto questo commento. pic.twitter.com/Sa7AotKTxL — Laura Pausini (@LauraPausini) 6 giugno 2018

Nel mio repertorio ci sono anche canzoni di grande classe e con messaggi che non ammiccano a nulla, ma cercano un invito alla riflessione. Sei stato leggero a scrivere queste parole pubblicamente visto che ci conosciamo e sai bene che i social portano polemiche. Ascolta il disco. — Laura Pausini (@LauraPausini) 6 giugno 2018