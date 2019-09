“C’è una condivisione di fondo con quanto affermato da Carlo Bonomi e cioè che, qualunque sia il colore del nuovo governo, si parli dei giovani come di una priorità dell’agenda di governo. Come Cgil siamo pronti da tempo a riprogettare il futuro delle giovani generazioni, e questo si deve fare con le imprese, purché cambino i presupposti che hanno fin qui condizionato il mercato del lavoro, ossia le convinzioni che l’occupazione si costruisca per decreto e che la crescita economica passi dalla competizione sui costi del lavoro”. Così Giuseppe Massafra, 39 anni, segretario confederale della Cgil con delega alle politiche giovanili e organizzazioni studentesche, risponde con Adnkronos/Labitalia alle parole di Carlo Bonomi su La Repubblica.

Fonte