Per ora un contratto a termine, con l’obiettivo di poterlo trasformare a tempo indeterminato nel corso dell’anno. E’ la proposta fatta dal sindaco di Massa Alessandro Volpi a Sara Buonocore, la trentacinquenne incinta di due gemelle rimasta senza lavoro dopo essersi licenziata per potere essere assunta in Comune. Sara, negli scorsi giorni, aveva oiu scoperto di aver perso anche il posto di lavoro in Comune dopo che il consiglio non ha approvato il bilancio.

La stessa proposta è stata fatta anche ad altri 3 farmacisti, nella sua stessa situazione. Due infatti, tra cui Sara, si erano licenziati da farmacie private per occupare il posto in Comune e sono senza lavoro. Gli altri due invece erano disoccupati. I 4 erano rimasti fuori dal piano di assunzioni 2017 per problemi politici della maggioranza che non è riuscita ad approvare il bilancio consolidato entro la fine dell’anno. Così oggi il sindaco li ha incontrati.

Se

il consiglio comunale approvasse il piano consolidato 2016 (per il quale al sindaco è mancata la sua maggioranza in ben cinque consigli comunali) il Comune potrebbe procedere almeno con i contratti a tempo determinato. Per i contratti a tempo indeterminato, invece, il consiglio deve approvare il nuovo bilancio di previsione 2018. Una cosa che, nella migliore delle ipotesi, non avviene mai prima di aprile.

I farmacisti stanno valutando con i loro avvocati la proposta del Comune.