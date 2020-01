Il “maschio bianco, eterosessuale, creazionista, cattolico e per giunta armato”? Umilmente eroico contro “questi isterici funestati da disordine mentale”. Le sardine? “Leniniste”. Il ‘gretismo’ sul clima? “Nazista”. Indignazione su Facebook per il giornalino ‘Il Mantice’, edito dalla parrocchia di S. Ambrogio di Vanzaghello, Milano, sotto la guida di Don Armando Bosani. Al centro della bufera, alcuni articoli di commento all’attualità pubblicati dal settimanale che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe riportare “notizie e avvisi relativi alla vita della nostra comunità parrocchiale” per essere utilizzato dai fedeli come “ottimo strumento per essere informati e partecipare attivamente alla vita parrocchiale”.

