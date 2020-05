Quarto sabato consecutivo di protesta per le Mascherine Tricolori. “Da Nord a Sud, in quasi cento piazze italiane, migliaia di italiani hanno manifestato, in modo pacifico ma determinato, contro le restrizioni del governo Conte e le misure economiche insufficienti per far fronte alla grave crisi economica e sociale connessa all’emergenza sanitaria – fanno sapere gli organizzatori della protesta – Nonostante le difficoltà dovute alla presenza ancora parziale di restrizioni (che persistono anche sulle modalità di organizzazione delle manifestazioni) si è riscontrato un grande aumento di partecipazione popolare agli appuntamenti”.

Fonte