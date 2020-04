Una turbativa in un lotto della gara bandita da Consip per la fornitura di 24 milioni di mascherine chirurgiche dal valore di 15,8 milioni di euro. E’ quanto hanno scoperto le Fiamme Gialle di Roma, sotto il coordinamento della Procura capitolina, nell’ambito di un’indagine sulla gara Consip per l’acquisto e la fornitura di dispositivi di protezione individuale e di apparecchiature sanitarie per un valore complessivo di 258 milioni. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, su delega della Procura, hanno arrestato questa mattina un imprenditore di 41 anni, A. I., indagato per i reati di turbativa d’asta e inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

