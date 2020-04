“Mi scusi ma deve attendere qualche minuto, non lascio mai i lavori a metà”.

Il tavolo della cucina della signora Ines Mazza è coperto da una distesa di stoffe colorate.

Da quando è iniziata la quarantena, la macchina da cucire non è mai stata spenta. È il taglia e cuci dell’affetto e della solidarietà.

Ines, bisnonna di 88 anni, trascorre le giornata preparando mascherine di protezione contro il coronavirus per figli, nipoti e amici. Ne ha già realizzate oltre 200 di diverse fantasie e colori. Tutte lavabili.

Inizia il lavoro a metà mattina e finisce dopo la mezzanotte.

Parma, la bisnonna cuce centinaia di mascherine – Foto

“A 12 anni – racconta – mia mamma mi mandò da un sarta e da lì è iniziata la mia passione per il cucito. Nel corso degli anni ho seguito dei corsi specifici. Ho avuto come maestro Maramotti, fondatore di Max Mara. Dopo una bella esperienza in una filanda in Svizzera sono tornata a Parma dove ho fatto la magliaia”.

Ines si sposa e con il marito inizia un lunga attività nel mondo del commercio. “Abbiamo aperto un maglificio, poi un negozio di abbigliamento e infine un laboratorio di taglio e cucito. Siamo anche andati a esporre al Pitti di Firenze”.

Per le mascherine sono tornati utili gli scartini delle stoffe accumulati nel corso del tempo. Scoppiata l’emergenza sanitaria e scaseggiando le mascherine, a Ines è subito venuta l’idea di cucire delle protezioni per la famiglia.

“Ammetto che è un bel passatempo, non ho più smesso”.

Ines ha due figli, tre nipoti e cinque pronipoti. La quarantena è lunga: “Mi mancano tantissimo, vorrei tanto riabbracciarli tutti. Dopo le mascherine, non vedo l’ora di preparargli una buona pastasciutta”.

È arrivato il momento di togliere il disturbo, Ines deve proseguire la sua personale produzione alla macchina da cucire.