Mary Poppins atterra a Roma. La ‘tata volante’ protagonista dell’omonimo film premio Oscar del 1964 con Julie Andrews, prodotto da Walt Disney, personaggio dei romanzi di Pamela Lyndon Travers, è al centro del musical che aprirà in autunno la stagione del teatro Sistina. Dopo sette mesi di programmazione a Milano con 200 repliche, ‘Mary Poppins il musical’ offrirà al pubblico della Capitale uno show in stile Broadway arricchito da effetti coinvolgenti e coreografie, ma soprattutto canzoni indimenticabili come ‘Supercalifragilistichespiralidoso’, ‘Cam caminì’, ‘Com’è bello passeggiar con Mary’ e ‘Un poco di zucchero’. Il musical è stato co-creato da Cameron Mackintosh con un libretto firmato da Julian Fellowes (Oscar per ‘Gosford Park’ e creatore di ‘Downton Abbey’). La produzione originale di ‘Mary Poppins’ ha debuttato nel West End nel 2004 e a Broadway nel 2006. Lo show è andato in scena anche in Australia e Nuova Zelanda e una versione tour ha girato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Lo spettacolo è stato visto da più di undici milioni di persone e dal prossimo ottobre tornerà nuovamente nel West End. La versione italiana dello show ha un cast di 32 attori e ballerini selezionati con un’audizione nazionale e una grande orchestra dal vivo composta di 13 elementi. I biglietti saranno disponibili da martedì 4 giugno alle ore 10.00 nelle prevendite ufficiali.

