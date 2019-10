Martina Smeraldi ieri sera è stata una delle ospiti di Live Non è la d’Urso e Barbara d’Urso, nell’annunciarla, l’ha presentata come la “nuova scoperta di Rocco Siffredi”.

Come confermato da Malena, infatti, lei e Martina Smeraldi (che ha solo 19 anni) gireranno un film insieme proprio diretto da Rocco Siffredi, ma in pochi sanno che la giovane non è stata scoperta da Rocco, bensì da Max Felicitas, volto storico di BitchyX.it.

Max, appresa la notizia, ha deciso di replicare in diretta su Instagram Stories mandando proprio un messaggio diretto alla redazione di Live Non è la d’Urso.

“Apprendo adesso che Barbara d’Urso in diretta afferma che Martina Smeraldi è stata lanciata da Rocco Siffredi, io non ho niente contro Rocco né contro Barbara, ma ci tengo a dire che chi fa tv e chi fa informazione, prima di dire delle cose dovrebbe informarsi. Chi l’ha resa famosa sono stato io, basta chiedere a lei. A me non va di aggiungere altro e di crear polemica, però..”

Max Felicitas rivendica la ‘scoperta’ di Martina Smeraldi

Teoria confermata dalla stessa Martina Smeraldi che in un video girato con Max Felicitas afferma di esser stata scoperta proprio da lui.

“L’ho fatto la prima volta a 12 anni” le rivelazioni #choc di Martina Smeraldi #noneladurso pic.twitter.com/k2wxSu95PD — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 13, 2019