La litigata social fra le fidanzate di Temptation Island e Lara Zorzetto è proseguita pure in una diretta condivisa su Instagram Stories dove se se sono dette di ogni colore. Le ragazze, capitanate da Martina, hanno allontanato Lara colpevole di parlar male di loro inventandosi fatti mai accaduti, mentre Lara si è difesa dicendo di essere a conoscenza di cattiverie che loro si son dette l’un l’altra.

Ecco cosa ha dichiarato Martina Sebastiani:

Lara Zorzetto però non ha accettato queste critiche ed ha svelato altri altarini:

“Io non sfrutto nessuno, non faccio i doppigiochetti, non ho fatto un programma per apparire perché se volevo apparire mi sarei messa fi*a e avrei fatto tante cose belle. … Ho rifiutato cose che mi potevano portare a un qualcosa se il mio scopo era apparire, e invece non me ne frega niente di tutto questo. Io ho critiche che anche voi stesse vi siete dette l’una con l’altra ma non vado sui social a sputt*narlo, eppure anche voi… Siamo tutti così puliti? La vera domanda che io faccio è: “Siamo davvero tutti così puliti?“. Nessuno ha mai espresso un parere negativo su nessuno, siamo sicuri?”