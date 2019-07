Intervistata da Giada Di Miceli nella trasmissione Non Succederà Più di Radio Radio, Martina Nasoni ha svelato in che rapporti è con Daniele Dal Moro. La vincitrice del GF 16 ha confessato di non essere innamorata di Daniele ed ha aggiunto che la loro è una frequentazione. La Nasoni ha anche lanciato una mezza frecciatina al ragazzo, dicendo che lei ha fatto dei passi verso di lui e che si aspetta che la cosa venga ricambiata.

“Nella Casa si c’è stato un bacio. Ci abbiamo messo un po’ per avvicinarci insomma, siamo due personalità molto diverse. Ma a tutt’oggi comunque siamo due persone che non ci reputiamo fidanzati. Siamo due persone che si stanno conoscendo e piano piano vedranno se realmente possono stare insieme.

Quindi non direi fidanzati, diciamo che ci stiamo conoscendo. Perché ci sono un po’ di cose in cui non siamo compatibili. No, non sono innamorata di Daniele però sono molto presa. Sì, mi piacerebbe avere dei progetti con lui: lui per esempio è una persona molto più razionale di me, una persona alle volte un pochino più fredda di me nei rapporti. Io invece sono la classica romanticona della situazione, quindi a volte mi arrabbio con lui proprio perché è poco affettuoso con me e io vorrei stargli sempre appiccicata. Io sono una ragazza che vorrebbe la favola, una sognatrice.

Se lui ci tiene al rapporto farà dei passi verso di me, così come io li ho fatti verso di lui”.