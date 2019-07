Due settimane fa Martina Nasoni ha confessato di voler rivedere Irama, adesso durante il gioco ‘obbligo o verità’ organizzato dal GF, la vincitrice del reality ha svelato come ha incontrato il cantante.

“Come ho conosciuto Irama? Ci siamo incontrati una sera, avevamo degli amici in comune. Cosa abbiamo fatto al primo incontro? Stando un po’ insieme e chiacchierando io gli ho raccontato la mia storia, il fatto del cuore. Quindi tante chiacchiere. […] La prima volta che ho sentito il pezzo a Sanremo è stata una grandissima emozione, piangevo come una matta.

In un’intervista rilasciata a Di Più, Martina Nasoni ha approfondito l’argomento ed ha ricordato la prima volta che ha sentito ‘La Ragazza dal Cuore di Latta‘.

“A un certo punto, chiacchierando, ho iniziato a parlare della mia vicenda. Vedevo che Irama era interessato, mi faceva domande, e io gli rispondevo con naturalezza. Lui aveva un paio di cuffiette in mano e mi ha detto: “Ascolta Martina”. Era una primissima versione de La ragazza con il cuore di latta. Lui mi diceva: “Immaginatela con un coro gospel, con una orchestra…Sarà meravigliosa”.

Nonostante Irama le abbia dedicato una canzone, tra la vincitrice del GF 16 e l’ex della De Lellis c’è stata solo un’amicizia e a dichiararlo è stata proprio Martina.

“L’ultima volta che ci siamo sentiti è stato poco dopo che ha scritto la canzone. – continua Martina Nasoni – Poi ha iniziato la storia con Giulia De Lellis e, per rispetto, non l’ho contattato, anche se non c’è stato mai nulla tra di noi, eravamo amici.”