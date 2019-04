Martina Nasoni è una delle concorrenti sconosciute della sedicesima edizione del Grande Fratello e secondo quanto riportato online dalle varie testate giornalistiche sarebbe proprio lei la “Linda” della canzone “La Ragazza Con Il Cuore Di Latta” portata da Irama al Festival di Sanremo.

Una canzone profonda che parla di questa ragazza (che Irama ha chiamato con lo pseudonimo di Linda) che ha problemi al cuore sia in senso fisico, sia in senso letterale. La giovane ha infatti “il cuore di latta” sia perché porta un pacemaker, sia per “difendersi” dalle violenze del padre, come cantato sul palco dell’Ariston.

Lo stesso Irama ha parlato di un “racconto” e non di una “denuncia”, quindi la storia del padre violento non necessariamente corrisponde alla realtà, come non è certo che la concorrente del Grande Fratello abbia davvero un pacemaker, ma questo è ciò che è stato riportato online. Irama stesso ha sempre mantenuto riserbo in merito alla “Linda” della canzone.

Ecco cosa disse Irama in merito a “La Ragazza Con Il Cuore Di Latta”:

“La canzone nasce in Salento ero un po’ disperso in giro con il mio musicista e ho incontrato questa ragazza di 20 anni con il pacemaker. Aveva quindi un cuore di latta e un cuore vero strappato al battito naturale. Ho raccontato una verità in questa canzone, l’ho provata sulla mia pelle ed è stato un qualcosa di emozionante. Nel ritornello ho usato il coro gospel perché è come un’apertura, una preghiera, una liberazione, un inno alla vita. Il mio brano ci tengo a precisare, non è una denuncia, è un racconto di una verità. Spero che qualcuno possa trovare aiuto in questo brano”.

Durante il Festival di Sanremo, Martina Nasoni ha condiviso su Instagram la performance di Irama con tanto di hashtag #Gallipoli2018, alludendo probabilmente a quel Salento raccontato dal cantante. Non solo: ha anche messo ‘mi piace’ a questo commento lasciato da una sua amica “Non è da tutti avere una canzone dedicata a Sanremo“, confermando così l’indiscrezione.

Qualche anno fa Martina Nasoni ha tentato anche la scalata a Miss Italia, ma si è fermata alle regionali.

Irama | La Ragazza Con Il Cuore Di Latta | Martina Nasoni | Testo

Fare l’amore è così facile, credo

Amare una persona fragile, meno

Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo

E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro

Diceva di essere diversa

Cercava le farfalle lì appoggiata alla finestra

Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile

E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire

E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi

Diceva siediti qui affianco ed indicava su

Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero

Perché il mio a volte si dimentica e non batte più

Così cercando di salvarla

A sedici anni il suo papà le regalò un cuore di latta

Però rubò il suo vero cuore con freddezza

In cambio della vita

E non lo senti che

Questo cuore già batte per tutti e due

Che il dolore che hai addosso non passa più

Ma non sei più da sola ora siamo in due

Io ci sarò comunque vada, oh

Ci sarò comunque vada

Fare l’amore è così facile, credo

Amare una persona fragile, meno

Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto

Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso

A scuola nascondeva i lividi

A volte la picchiava e le gridava soddisfatta

Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo

E si toglieva come prima cosa solo la cravatta

E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci

Diceva siediti qui affianco ed indicava su

Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero

Adesso dimmi in quella accanto cosa vedi tu

Ma chi ha sofferto non dimentica

Può solo condividerlo se incrocia un’altra strada

Per ragazza più bella del mondo con il cuore di latta

Sappi che io ci sarò

Comunque vada

E non lo senti che

Questo cuore già batte per tutti e due

Che il dolore che hai addosso non passa più

Ma non sei più da sola, ora siamo in due

Io ci sarò comunque vada, oh

Ci sarò comunque vada

Fare l’amore è così facile, credo

Amare una persona fragile, meno

Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo

Ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più

E non lo senti che

Questo cuore già batte per tutti e due

Che il dolore che hai addosso non passa più

Ma non sei più da sola ora siamo in due

Io ci sarò comunque vada, oh

Ci sarò comunque vada