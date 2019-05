“Non ci sono giustificazioni per quel che è successo, che è gravissimo e tornando indietro non lo rifarei”. Martina Levato, che insieme ad Alexander Boettcher formava la coppia dell’acido, sta scontando una pena definitiva a 19 anni e sei mesi e, in un’intervista esclusiva al Tg2, lancia un appello affinché i giudici le diano la possibilità di poter mantenere i contatti con il figlio Achille. Martina Levato spiega che i reati di cui si è macchiata “in realtà sono nati da una fragilità, di avere creduto in un amore malato. Chiedere aiuto è quel che ci può salvare e che io non sono riuscita a fare. Sono finita in un vicolo cieco”.

