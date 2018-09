Ieri pomeriggio è andata in onda la puntata di Uomini e Donne con Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso, che hanno raccontato il loro percorso fuori da Temptation Island (qui il video).

I due hanno dichiarato che si stanno conoscendo e Maria De Filippi ha svelato che se non fosse stato per la “storia” con Martina, la redazione avrebbe voluto mettere Andrew sul trono:

“Non ne faccio mistero. A luglio abbiamo visto lui, la redazione l’ha contattato per sapere se era interessato al trono, con la riserva di quello che stava nascendo tra loro due. Poi è sembrato a tutti che qualcosa tra loro ci sia stato. Poi abbiamo smesso di chiamarlo e rompergli le scatole perché abbiamo visto che si frequentava con Martina.”

I follower dei due li hanno sommersi di domande e la Sebastiani ha risposto, svelando che non si frequenta più con l’ex tentatore.

In pratica Andrew adesso è senza storia mediatica e senza trono, mi immagino quanto sarà felice…



Andrea secondo me non aveva capito di aver perso il trono.Ora sta realizzando e si sta pentendo di tutto,forse anche del balayage al ciuffo#uominiedonne — Cri👑 (@lunaticacri) 14 settembre 2018

Comunque io non perdonerò mai Andrea di non avere accettato il trono, per colpa sua ci tocca un’altro anno del cobra #uominiedonne — justsayinig (@XBGG7) 14 settembre 2018