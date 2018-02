Martedì il giorno più freddo

(Foto Afp)

Sarà martedì prossimo, 27 febbraio, il giorno più freddo dell’inverno. Tutta colpa di Burian, il gelido vento siberiano, il più freddo che possa raggiungere l’Italia. Una delle sue caratteristiche principali è che può far crollare le temperature di 10/12 gradi in meno di mezz’ora, come è successo nel lontano 13 dicembre 2001. ILMeteo.it annuncia, dunque, giornate di ghiaccio e neve da domenica.

Basti pensare che martedì Roma, con 5 gradi di giorno, raggiungerà il valore più alto. Le temperature sulle regioni settentrionali saranno infatti da brividi, con le minime ampiamente sotto zero con misure vicine ai -10° su gran parte della Pianura padana, -13° a Torino, -15° ad Aosta. Non saranno da meno le regioni centrali. A parte la Capitale, Ancona sarà a -1 e per Firenze il massimo sarà un grado.

L’effetto del Burian si farà sentire meno al Sud: 8° di massima a Napoli e Catanzaro, 0° a Potenza. Valori più alti in Sicilia.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del Meteo.it ci dice che da mercoledì 28 il Burian lascerà gradualmente l’Italia, nel frattempo una perturbazione atlantica interagirà con l’aria fredda orientale. Giovedì 1 marzo, inizio della primavera meteorologica tutto il Nord Italia sarà sotto la neve.