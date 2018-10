Marsiglia-Lazio in chiaro in tv

(Fotogramma /Ipa)

Con il ritorno delle coppe europee si rinnova su TV8 l’appuntamento in diretta, in chiaro per tutti, con l’Europa League. Come tre settimane fa i riflettori sono puntati sulla Lazio, di scena allo Stade Vélodrome, nella delicata trasferta contro i francesi dell’Olympique Marsiglia. L’incontro, valido per la terza giornata del gruppo H, che comprende anche Eintracht Francoforte e Apollon Limassol, va in onda, in diretta e in chiaro su TV8, giovedì 25 ottobre, alle ore 21.00. La partita profuma di derby per Rudi Garcia, sulla panchina della Roma dal 2013 al 2016, e il centrocampista olandese Kevin Strootman, che proprio nella squadra capitolina ha militato fino alla scorsa estate.

Pre-partita, all’interno di studio Europa League, in simulcast con Sky Sport, alle ore 20.30, con i collegamenti con gli inviati sul campo, gli ultimi aggiornamenti sulle formazioni e l’atmosfera degli stadi. In studio, Anna Billò con Fayna, che racconterà curiosità e aneddoti su match e personaggi, Daniele Adani, Massimo Ambrosini, Riccardo Trevisani. Al termine dell’incontro, alle ore 23.00, lo studio post-partita, sempre in simulcast con Sky Sport, con le interviste a caldo e i commenti dei giocatori e degli allenatori.

A mezzanotte, Terzo Tempo Europa, il talk show in simulcast con Sky Sport, dedicato alla tre giorni di coppe europee con l’analisi dei temi principali delle sfide di Europa e Champions League. Spazio ai gol e ai gesti tecnici degni di nota, alle rivelazioni e alle dichiarazioni di allenatori e giocatori. A seguire, a mezzanotte e mezza, gli highlight di tutte le partite di Europa League. In particolare su quella del Milan che affronta gli spagnoli del Betis Siviglia, e di Champions League, con un occhio di riguardo alle sfide che, tra martedì e mercoledì, vedono in campo Juventus, Napoli, Roma e Inter.