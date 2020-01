Marracash, 64 bars con Crookers & Nic Sarno: il primo episodio della nuova stagione del format sponsorizzato da Red Bull.

Marracash ha lanciato le sue 64 Bars in collaborazione con i produttori Crookers & Nic Sarno. Un’iniziativa che fa parte della serie Red Bull 64 Bars, un format originale Red Bull che prevede l’unione di un MC e un beatmaker provenienti da mondi sonori differenti.

Stavolta è toccato al King del rap e a Crookers & Nic Sarno, un team che ha prodotto nel corso della propria carriera un successo straordinario come 7 miliardi di Massimo Pericolo.

Marracash, 64 Bars: l’inedito con Crookers & Nic Sarno

La sfida è molto difficile: gli artisti sono chiamati a comporre 64 barre senza alcun ritornello. Una mitragliata di rime che solo gli MC migliori possono portare a termine mantenendo alta la qualità. E chi potrebbe riuscire meglio nell’impresa se non il King?

Il suo inedito è un mix di stile e tecnica, con punchlines che colpiscono in maniera potenete e un flow inarrestabile e fluido. Ascoltiamo insieme 64 Bars:

Marracash all’Arena di Verona

Marra ha spiegato così la scelta di lavorare con Crookers e Nic Sarno: “Collaboriamo da tantissimo tempo, avevamo già fatto delle cose insieme nel mio disco Fino a qui tutto bene, e un po’ perché mi è sempre piaciuto il suo suono e l’abilità di mescolalre registri diversi, dall’hip hop all’elettronica. Volevo che il beat fosse d’impatto e anche un po’ cafoncello“.

Oltre a presentare 64 Bars, Marra ha annunciato il 30 gennaio anche una data speciale del suo In Persona Tour all’Arena di Verona. E lo conferma anche in 64 Bars: “Guardami sono volato su. Sì, quattro Forum un solo tour. Pure l’Arena come Ben-Hur“.



