Marracash ha presentato il suo nuovo album Persona, un disco ricco di collaborazioni: ecco le sue dichiarazioni a Tgcom24.

Dopo tre anni, Marracash torna in pista con un nuovo attesissimo album, forse il più atteso della sua carriera: Persona. Un disco cui l’artista ha lavorato alacremente per tre mesi, scegliendo con cura i colleghi con cui collaborare, studiando la musica oltre che i testi e sperimentando anche una sua versione da cantante, oltre che da rapper.

Per presentare il nuovo disco, l’attuale compagno di Elodie si è concesso a un’intervista ai microfoni di Tgcom24. Ecco le sue dichiarazioni più interessanti.

Marracash presenta Persona

“Con questo album è come se Fabio avesse ucciso Marracash“, ha spiegato il rapper, in arte Fabio Rizzo, che getta via la maschera e si presenta per quello che è.

Il disco si presenta come una metafora del corpo umano, e ogni traccia rappresenta una parte di questo insieme: dai denti di Body Parts allo stomaco di Greta Thunberg. Spiega Marra: “Quella di suddividere un album per tracce abbinate a parti del corpo è un’idea che ho da anni e per questo album, che è il mio più personale, mi è sembrata adatta“.

L’artista ha quindi aggiutno di aver scritto tutto in tre mesi, dopo tre anni di pausa, e quando ha ripreso la penna in mano le parole sono sgorgate fuori da sole, con una potenza inimmaginabile. Anche per questo per lui è un nuovo inizio, una nuova libertà conquistata.



Marracash: i featuring del nuovo album

Per questo nuovo lavoro, l’artista milanese ha coinvolto tanti grandi nomi del rap italiano e non solo: da Madame a Tha Supreme, passando per Coez, Cosmo, Gué Pequeno, Luchè, Mahmood, Massimo Pericolo e Sfera Ebbasta. “Ciascuno degli artisti è stato chiamato in funzione del concept dell’album e dei pezzi“, ha chiarito Fabio, convinto delle sue scelte, anche se ammette che molti gli hanno rimproverato di aver lasciato fuori qualche nome importante, come Fabri Fibra.

Riguardo l’aspetto musicale, stavolta Marracash ha scelto di sperimentare molto: “Ci sono canzoni cantante e parti suonate con strumenti veri, che magari mi permetteranno di utilizzare una band per il prossimo tour ancora tutto da pensare. Ho sconfinato anche nel rock, che però ha sempre fatto parte del mio dna“.

Di seguito un trailer del nuovo album:

