Marc Marquez si conferma il ‘re’ del Sachsenring e per la decima stagione consecutiva vince il Gp di Germania. Lo spagnolo della Honda consolida la prima posizione in classifica mondiale grazie al quinto successo stagionale su nove gare disputate, 75 successi totali in carriera, il settimo su questa pista in MotoGp. Alle spalle del leader del mondiale, in testa per tutta la gara, Maverick Vinales su Yamaha, terzo il britannico Cal Crutchlow, Lcr Honda Castrol. Ai piedi del podio gli italiani con le Ducati di Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, sesto Jack Miller. Gara incolore per Valentino Rossi, il ‘Dottore’ chiude ottavo.

