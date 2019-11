Dodicesimo successo stagionale per Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda chiude trionfalmente la stagione, che lo ha visto conquistare il suo sesto titolo mondiale in MotoGp, aggiudicandosi anche il Gp di Valencia. Per l’iridato si tratta del 18esimo podio su 19 gare stagionali. Aalle spalle di Marquez, alla vittoria n.82 in carriera, il francese Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, e l’australiano Jack Miller, Pramac Racing Ducati. Ai piedi del podio Andrea Dovizioso seguito da Rins e Vinales. Ottavo Valentino Rossi, 14esimo Jorge Lorenzo all’ultima gara della sua carriera.

Fonte