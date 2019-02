“A Parma non rischia assolutamente la panchina“. L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, conferma Luciano Spalletti sulla panchina nerazzurra, nonostante i tre ko di fila tra campionato e Coppa Italia. “Se da una parte riconosciamo il momento difficile dell’Inter, dall’altra dico che la posizione di Spalletti è solida – sottolinea Marotta a Sky Sport -. Siamo in un momento interlocutorio del campionato, mancano 16 partite e siamo terzi. E’ vero, siamo in una fase di involuzione, ma possiamo contare su una società forte, una rosa competitiva e un allenatore comunque capace, oltre che su un ottimo tifo. Ne verremo fuori”.

