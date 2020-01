Mark Lanegan

Mark Lanegan, una delle voci più intense del cantautorato rock, torna in Italia.

Dopo aver portato la sua inconfondibile voce al Fabrique di Milano lo scorso 27 novembre, Mark Lanegan torna in Italia al Teatro Manzoni di Bologna il 30 maggio 2020.

Biglietti in vendita dalle ore 10.00 di lunedì 13 gennaio ⬇️

