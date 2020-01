Mark Lanegan ha annunciato un concerto in Italia, nella città di Bologna: ecco la data dello show.

Mark Lanegan torna a suonare in Italia. Il cantautore – insieme alla sua band – si esibirà, infatti, il 30 maggio 2020 a Bologna, al Teatro Manzoni. Uno show molto atteso, visto il successo che l’artista ha riscosso il 27 novembre 2019 al Fabrique di Milano.

La nuova data in Italia segue l’uscita del suo nuovo album, Somebody’s Knocking che è arrivato nei negozi e online il 18 ottobre 2019. Ecco dove acquistare i biglietti per l’evento.

Mark Lanegan, concerto in Italia: ecco la data

Dopo il successo dell’ultima data italiana, che ha tenuto l’anno scorso al Fabrique di Milano, Mark Lanegan torna nel nostro paese per una nuova ed imperdibile data. La Mark Lanegan band, infatti, si esibirà il 30 maggio 2020 al Teatro Manzoni di Bologna. Un momento di grande fermento musicale per l’artista che – da poco – ha pubblicato il nuovo album Somebody’s Knocking.

Le novità non finiscono qui: infatti, il cantante degli Screaming Trees lancerà, ad aprile, un ulteriore EP, intitolato Straight Songs of Sorrow, al quale prenderanno parte musicisti di elevato calibro, tra i quali possiamo segnalare John Paul Jones dei Led Zeppelin.

I biglietti possono essere acquistati su My Live Nation, a partire dal 10 gennaio 2020. In tutti gli altri punti vendita autorizzati e su TicketMaster e TicketOne, la vendita partirà il 13 gennaio 2020, alle ore 10.00.

Di seguito, il video di Night Flight to Kabul:

Mark Lanegan: prima melodia, poi parole

In un’intervista a MusicRadar, il frontman ha parlato di come realizza la sua musica:

“Di solito lascio che arrivi prima la melodia e poi mi dice quali saranno le parole e da lì scrivo qualunque cosa sembri appropriata“,

E continua così: “Detto questo, sono anche influenzato da tutto ciò che mi piace. Di solito, non mi piace parlare di cosa significhi una canzone per me; preferisco che le persone che si legano a una canzone lo facciano con la propria interpretazione“.



