L’ex leader dei Dire Straits, Mark Knopfler, ha annunciato le date italiane del tour promozionale per l’album Down the Road Wherever.

Sette date in Italia per Mark Knopfler nel suo tour del 2019. Una notizia straordinaria per tutti i fan dell’ex leader e chitarrista dei Dire Straits, il cui ultimo album, Down the Road Wherever, è in uscita il 16 novembre 2018. L’artista sessantanovenne, più in forma che mai, ha infatti annunciato le date della nuova tournée, che lo porterà per ben sette volte nel nostro Paese.

Mark Knopfler live in Italia nel 2019

Per questo nuovo emozionante tour, Knopfler si affida all’accompagnamento di una band composta da ben dieci elementi: Guy Fletcher alle tastiere, Richard Bennett alla chitarra, Jim Cox al piano, Mike McGoldrick al flauto, John McCusker al violino e alla cetera, Glenn Worf al basso, Danny Cummings alle percussioni, Ian Thomas alla batteria, Graeme Blebins al sassofono e Tom Walsh alla tromba.

Mark Knopfler, tour in Italia: tutte le date

Euforico per il nuovo tour il talentuoso artista britannico, che ha affermato di amare tutto della vita in tournée: dai viaggi alle esibizioni, dal contatto col pubblico alla possibilità di condividere le emozioni date dalla musica. Non a caso le sue canzoni sarebbero proprio “fatte per i live“.

Tra le location italiane scelte dal chitarrista, spiccano la presenza al Lucca Summer Festival, cui partecipò con grande successo nel 2015, il doppio appuntamento alle Terme di Caracalla di Roma e il gran finale all’Arena di Verona.

Di seguito tutte le sette date della tournée di Mark Knopfler nel nostro Paese:

– 10 maggio al Mediolanum Forum di Assago (MI)

– 13 luglio in piazza Napoleone al Lucca Summer Festival di Lucca

– 17 luglio alla Palazzina di Caccia Stupingi al Sonic Park di Nichelino (TO)

– 18 luglio all’Arena della Regina di Cattolica (RN)

– 20 luglio alle Terme di Caracalla di Roma

– 21 luglio alle Terme di Caracalla di Roma

– 22 luglio all’Arena di Verona

Nel video il nuovo singolo di Knopfler, Good on You Son: