Nuova puntata de ‘Il mistero di Mark Caltagirone’. Dagospia ha fatto scoppiare un altro scandalo intorno all’uomo più chiacchierato del momento. Pare infatti che una certa Silvia Sbrigoli, su Facebook abbia taggato Mark in più foto ed abbia interagito con lui in diverse occasioni (il suo profilo però è stranamente scomparso subito dopo che quello di Caltagirone è stato disattivato).

Secondo il noto sito di gossip questo account sarebbe servito per dare credibilità a quello di Mark e di suo figlio Sebastian. La misteriosa Silvia ha anche pubblicato una presunta foto di Mark Caltagirone al ristorante (dove ovviamente non si vede il volto).

“La Sbrigoli viene descritta come una proprietaria di una farmacia del centro commerciale Porta di Roma che promette le Zigulì al piccolo Sebastian che chiama “campioncino”, si preoccupa quando ha la febbre (“Il mio piccolo tesoro! Sei lontano altrimenti le medicine non mancavano”) e di confermare le capacità genitoriali di Mark (Seba pubblica un disegno realizzato per il papà e la Sbrigoli commenta: “Anche secondo me sei un bravissimo papà quindi auguri di cuore”). – si legge su Dagospia – Silvia Sbrigoli si muove poi su un’altra linea: ammicca ed è gelosa del bel Mark (avvisate Pamelona!). Condivide gli articoli dei suoi investimenti in Puglia (farlocchi pure quelli), gli augura la buonanotte (“Notte tesoro”), pubblica foto in cui questo misterioso personaggio si intravede al ristorante (“Marco Caltagirone sei paparazzato dalle mie amiche che mi inviano i tuoi spostamenti”)”.