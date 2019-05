Chi è Mark Caltagirone, il promesso sposo di Pamela Prati? Da quel (poco) che sappiamo Mark Caltagirone all’anagrafe si chiama Marco, è un imprenditore edile che ha vinto numerosi premi in Albania (dove nessuno però conosce), ha 54 anni e con la showgirl ha preso in affido due figli minorenni: Sebastian e Rebecca.

Non solo: sappiamo anche che l’uomo è nato a Roma, ma ha vissuto e lavorato anche negli Stati Uniti d’America e fra la sua schiera d’amicizie ci sono anche Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, della Aicos Management, l’agenzia (di?) Pamela Prati, che cura la sua immagine.

Di Mark Caltagirone non esiste nessuna foto e quelle che sono trapelate su Dagospia e mostrate censurate a Live Non è la d’Urso appartengono ad un noto avvocato sardo.

La sua immagine, infatti, secondo quanto ha raccontato l’uomo in diretta telefonica a Barbara d’Urso, sarebbe stata venduta in esclusiva a Verissimo, ma questa notizia è stata smentita ben presto da Silvia Toffanin, che ha rettificato di avere in esclusiva solo le immagini del matrimonio e non quelle del volto di Caltagirone che, se vuole, può mostrarsi dove vuole.

“Come già detto, durante l’intervista con Pamela Prati – ha esordito Silvia Toffanin – non esiste nessun vincolo che impedisca al signor Marco Caltagirone di mostrarsi ovunque voglia con immagini o video presenti, passati e futuri. Anche noi non vediamo l’ora di conoscerlo!”.

In tutti questi mesi, però, il suo volto non è mai uscito.

Mark Caltagirone, la foto sul settimanale Confidenze?

Come già sappiamo il matrimonio fra Pamela Prati e Mark Caltagirone sarebbe dovuto essere celebrato a fine marzo, ma improvvisamente è saltato slittando di due mesi; ma proprio nelle settimane che anticipavano il chiacchierato evento (quindi a metà febbraio), il settimanale Confidenze ha pubblicato un articolo a lei dedicato con tanto di titolo a caratteri cubitali “Pamela Prati nozze imminenti con Marco Caltagirone: ‘Ci sposiamo a fine marzo‘”, ed una foto di lei a braccetto con un misterioso uomo. Che sia lui, il famoso Mark Caltagirone?