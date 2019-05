Ieri a Storie Italiane, Eleonora Daniele ha parlato di un profilo sospetto di Mark Caltagirone, che ha annunciato la fine della storia con Pamela Prati.

“Io e Pamela, con comune accordo abbiamo deciso di dare fine alla nostra storia d’amore. Vi prego di rispettare la nostra decisione. Io, presto, chiarirò tutto nelle sedi opportune. Marck”.

Questo “Marck” ieri sera si è spacciato per Gianni Sperti, che però ha subito preso le distanze da questa storia e ovviamente ha smentito di essere il misterioso Caltagirone. Il profilo in questione – che è quasi certamente un fake – ha pubblicato una storia con una foto di una flebo.

“Questa notte sono stato portato in ospedale, non stavo bene. I medic hanno detto che ho bisogno di riposo. Ho bisogno di stare tranquillo, vi prego di darmi tregua e di rispettare questo momento. Ora dopo varie flebo sono a casa, ma non sono ancora del tutto in forma. C’è una foto con una descrizione”.

La notizia è stata ripresa da Federica Panicucci a Mattino 5.

“C’è un profilo privato, noi abbiamo chiesto l’amicizia per curiosare. Questo è un profilo su cui ci sono dei dubbi, ma su questo account sono stati pubblicati diversi post. In uno viene annunciata la fine della storia con Pamela Prati, in un altro c’è una foto in cui si fa capire che Mark Caltagirone è stato ricoverato in ospedale.”

Ma se questo Marck dice di essere stato ricoverato, pare che il “vero” Mark abbia avuto un infarto, a dichiararlo è stata un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha lavorato con Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Non voglio essere maligno, ma ho paura che per chiudere definitivamente questa vicenda, qualcuno tirerà fuori una cerimonia, ma non sto parlando di matrimonio.