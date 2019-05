Mark Caltagirone e Pamela Prati si sarebbero dovuti sposare a marzo, ma l’interesse mediatico sul futuro marito della showgirl in quel periodo era ancora basso e quindi nessuno si è accorto del rinvio delle nozze.

Lo scorso febbraio, infatti, prima che Dagospia e FanPage investigassero sulla vicenda, Pamela Prati intervistata dalla trasmissione radiofonica Un Giorno Da Pecora di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, aveva dichiarato che si sarebbe sposata a marzo.

“Se è vero che mi sposerò a breve? Mi sposo a fine marzo, a Roma. Sono felicissima, sono molto emozionata, è importantissima, è il regalo più bello che la vita potesse farmi”.

Mi sono imbattuto in questo comunicato stampa dello scorso febbraio… #PamelaPrati pic.twitter.com/xkKyLhblAb — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) 3 maggio 2019

Come ci raccontano i fatti, però, del matrimonio romano a marzo neanche l’ombra.

Mark Caltagirone, lo strano messaggio durante la telefonata con la d’Urso

Un altro tassello in questa intricata vicenda è un particolare della discussa telefonata che Mark Caltagirone avrebbe fatto in diretta televisiva a Barbara d’Urso durante la settima puntata di Live Non è La d’Urso.

Durante quella telefonata dall’audio di Mark si è udito chiaramente una voce di un’applicazione (o di Siri?) che dice “Per farlo dovresti sbloccare il telefono”.

Cosa era?

RAGAZZI MA CHE DICE QUESTA VOCE CHOC SOTTO? #noneladurso pic.twitter.com/Ogr6ONgvtA — dan sotto CHOC (@DanDansuxx) 1 maggio 2019

“Auguri agli sposi!”

Marco Caltagirone conferma le nozze con Pamela Prati tra 7 giorni#Noneladurso@carmelitadurso @MediasetPlay pic.twitter.com/uZg8Q6OAyn — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) 1 maggio 2019