Marito non si vuole separare, lei lo accoltella

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Ha accoltellato il marito dopo una lite. I carabinieri di Tortolì e della Compagnia di Lanusei nel nuorese sono intervenuti al culmine di una lite in famiglia tra due coniugi. Lei, 40enne di originaria del comasco, avrebbe riferito al marito 45 enne, la volontà di volersi separare. La discussione è sfociata presto in una lite e la donna ha sferrato un fendente con un coltello da cucina di 16,5 cm di lama, provocando una ferita da 1,5 centimetri al braccio del coniuge, proteso nel tentativo di difendersi. La donna è stata denunciata in stato di libertà per lesioni e minacce aggravate, oltre che per cautela allontanata dalla casa familiare.