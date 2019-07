Celebre volto musicale della Disney, Arianna Bergamaschi è una cantante italiana che ha raggiunto la fama negli anni Novanta. Scopriamo tutto su di lei!

Chi è Arianna Bergamaschi: la biografia della cantante

Arianna nasce a Milano l’11 novembre 1975 sotto il segno dello scorpione, e la sua passione per la musica è ereditaria, dal momento che è una vera e propria figlia d’arte: la madre di Arianna Bergamaschi, infatti, è Graziella Caly, celebre cantautrice. La sua è una carriera precoce, e infatti da quando ha 7 mesi sino a quando ha 12 anni prende parte a diversi spot pubblicitari, canta in pubblico, prende lezioni di canto e di recitazione… insomma, si forma completamente!

La svolta arriva a 13 anni, quando la Disney la sceglie fra altre 2000 ragazzine come volto e voce ufficiale. Il contratto firmato con la Disney la porterà a registrare ben 4 album in 5 anni, dove Arianna canterà inediti, classici Disney e altro ancora.

Successivamente arriveranno i musical, il suo album Arianna, ma anche Sanremo, prima nella categoria giovani e poi nel 1999 fra i Big, conquistandosi il quarto posto!

La sua carriera musicale continuerà anche durante gli anni 2000, quando Arianna si affaccerà anche al mondo del piccolo schermo: nel 2007 sarà un successone a La Corrida, trasmissione dove prende parte come ballerina per le puntate trasmesse di sabato. Nel 2008 invece prenderà parte al Saturday Night Live su Italia 1 e diventerà una guest fissa in CentroVetrine, vestendo i panni di Roberta di Leo. Da ricordare anche la conduzione di Bau Boys nel 2012 a fianco di Marco Berry, Cristina Chiabotto e Manolo Martini.

La vita privata di Arianna Bergamaschi: il marito e…

Nel cuore della cantante c’è solo un uomo, che ha portato all’altare dopo ben 7 anni di fidanzamento. Ma chi è stato a rubare il cuore di Arianna Bergamaschi? Olivier Francois, manager francese con cui Arianna si è sposata nel 2014. I due hanno celebrato le nozze nella bellissima Venezia, con una cerimonia all’insegna dello sfarzo, davvero meravigliosa.

Due anni più tardi, nel 2016, arriva il primo figlio di Arianna Bergamaschi, di cui però non si sa molto. Come infatti si può facilmente notare dal suo profilo Instagram, Arianna non ama condividere la sua sfera privata sui social!

