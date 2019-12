Mario Tricca de Il Collegio si è presentato di nuovo in tv da Simona Ventura – a Settimana Ventura – con un nuovo look: capelli più corti, sopracciglia spinzettate, maglia a collo alto e giacca.

Un look totalmente diverso da quello che abbiamo imparati a conoscere ed apprezzare durante le puntate de Il Collegio e che ha ‘spiazzato’ pure molti internauti.

Intervistato dal settimanale Spy, Mario Tricca ha confessato che gli piacerebbe diventare attore.

“Al Collegio non ho mai recitato, ho solo detto quello che pensavo usando molto spesso l’autoironia perché fondamentalmente sono così. […] Da grande mi piacerebbe diventare un attore perché solo così potrò dare spazio alle varie sfaccettature del mio carattere. Sono veramente felice di essere apprezzato in questo modo sui social dove, in fin dei conti, credo di raccontarmi in modo originale per quello che sono, con molta umiltà e senza ostentare nulla. Però sono cosciente del fatto che questo non voglia dire essere famosi. Io sogno di riuscire ad andare avanti nella vita in generale, non solo sui social. Mi piacerebbe diventare veramente qualcuno, anche se so che non sarà facile”.