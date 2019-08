Contrariamente quanto scritto in questo articolo, Mario Serpa non è sparito nella catfight estiva con Raffaella Mennoia e Gianni Sperti, dato che pochi minuti fa ha di nuovo attaccato Miss Redazione e l’opinionista.

In merito a l’ex marito di Paola Barale, Mario Serpa ha scritto che ha totalmente frainteso il suo post e che “è venuto fuori per quello che è”:

“Penso che dovrebbe rileggere bene la storia che ho pubblicato in cui ho menzionato lui e Jack. Mi stavo semplicemente riferendo a un tizio che aveva corteggiato Tina e l’ho invitato a ritentare la prossima volta, ironicamente. Magari per corteggiare loro. Ma a quanto pare non ha capito e… la natura vince sempre! È venuto fuori.”

Il post incriminato pubblicato da Mario (e che ha fatto molto arrabbiare Gianni) è quello in cui ha alluso al fatto che qualcuno (non ha mai rivelato chi) potesse scendere a corteggiarlo a settembre, scrivendo successivamente ‘scagnozzo’.

Gianni Sperti non ha infatti preso bene questo aggettivo ed ha sbroccato:

“Se non ricordo male, il primo che si è rimesso insieme a Claudio dopo il polverone, con tanto di annuncio pubblico sottolineando così di credere ancora in lui, sei stato proprio tu. Gesto che mi spinse a decidere di smettere di seguirvi entrambi e di non rispondere più a chiamate e messaggi visto quello che dicevate a me l’uno dell’altro (fino a qualche giorno prima). Per non dimenticare! […] Ingratitudine. Fino a che ha fatto comodo per guadagnare tanti soldini non si scollavano da quella sedia”.

Mario ha poi speso qualche parola anche su Raffaella Mennoia, auspicando l’arrivo di settembre per vedere queste “ampie dimostrazioni” che avrebbe fornito Claudio Sona alla redazione in merito alla sua storia con Juan Fran Sierra, chiusa prima del suo sbarco sul trono di Uomini e Donne.

Il trash mariano non va mai in vacanza.