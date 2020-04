Mario Serpa show su Instagram e Twitter. L’ex opinionista di Uomini e Donne ha scritto dei tweet pungenti sulla scrittrice Giuliona e Andrea Damante.

“Continuate a farvi prendere per il cu*o. Quando lo capirete sarà troppo tardi. certo, credete pure che il fotografo, paparazzo era li per caso. Le corna stanno bene su tutto se entrambi sono consenzienti, altrimenti l’altro è una mer*a. Hanno chiesto a Giulia di asfaltarmi? Posso mettere a posto a nche lei visto che di cose ne avrei da raccontare.

Serpiko ha lanciato una frecciatina anche al programma mariano.

“Stavo muto da opinionista? No, tagliavano tutto perché ero scomodo”.

Non sono mancate le shade a Claudio Sona che oltre ad aver scritto un libro, è stato recentemente in Brasile.

“Tutte quelle persone che mi hanno puntato il dito contro per aver ironizzato, all’inizio, sulle limitazioni imposte per l’emergenza non le ho viste fare altrettanto nei confronti di chi, in piena pandemia, si è fatto un viaggio intercontinentale, sparendo dai social, per poi tornare come se nulla fosse, riempiendo a tutti gli occhi per giustificarsi con una ‘pseudo buona azione’ e fregandosene di tutto e tutti continua a postare foto di quella vacanza. Ecco. Di queste persone siete degne. “Se avessi scritto un libro sareste state tutte contente”. “Juan quanto ca**o mi manchi”.

Infinte Mario Serpa ha anche preso provvedimenti legali contro alcune ex fan esaltate e non posso che essere d’accordo, visto che in questi anni ho letto cose davvero assurde tra le fan dei “Clario”. Qualche matta è anche arrivata a minacciami per i miei articoli sull’ex coppia, quindi conosco bene l’ossessione di alcune ragazze (anche se ci sono delle over 50 tra le Clario).