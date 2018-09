Mario Serpa ha rilasciato un’intervista al magazine Albatros e parlando dell’amore ha lanciato quella che sembra proprio una frecciatina al suo ex Claudio $ona.

“Ah, l’amore! Argomento in questo periodo troppo delicato per poterne parlare in modo spicciolo. Posso dirti che al mio fianco non ti dico vorrei, ma pretendo una persona che metta me al primo posto nella sua vita, che sia risolta e che voglia una famiglia in un futuro prossimo. Basta con le relazioni che sono meno della metà di niente, bisogna volere il massimo.”

Pensate che le Clarine abbiano capito che non c’è mai stata nessuna grande storia d’amore da film?



Comunque un uccellino mi ha detto che Mario sarebbe al centro delle attenzioni di un altro ragazzo che conosciamo molto bene. Per adesso non dico altro, perché voglio vederci più chiaro…



