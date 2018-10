Mario Serpa è tornato all’attacco e a distanza di 24 ore dalle scuse pubbliche di Karina Cascella (che aveva osato dire che il Serpone come opinionista a Uomini e Donne è inutile) ha scritto:

“Del falso buonismo di chi mangia yogurt scaduto a colazione sinceramente non so che farmene…

d’altronde cosa avrei potuto aspettarmi da una persona che quando è venuta in puntata non mi ha neppure salutato o, che dopo avermi rintracciato al telefono, ha continuato a calcare la mano su reazioni inesistenti… sarebbero bastate le finte scuse private, ma evidentemente la carinissima Kascella aveva bisogno di ricordare a qualcuno che esiste… brava, ha ottenuto la visibilità che cercava…. in ogni caso, ho sempre preferito parlare poco e con cognizione di causa che a sproposito solo per farmi notare….di una cosa sono certo… non voglio imparare da lei”.