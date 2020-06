“LO SPORT mi ha insegnato che bisogna procedere per tappe, un piccolo obiettivo raggiungibile dopo l’altro. Ma l’esperienza con il cancro mi ha fatto capire cosa sia la determinazione”. Mario Palmisano è un ex campione di canottaggio: quarto posto alle Olimpiadi di Sidney nel 2000, gli argenti al World Rowing Championships di Gifu nel 2005 e di Eton nel 2006. Poi, nel 2011, la diagnosi di un tumore raro dell’osso, l’osteosarcoma, sulla spalla.



“La mia prima reazione – racconta – è stata da manuale, con la classica domanda che tutti si fanno: perché proprio a me? Ma appena entri in ospedale ti rendi conto quanto poco senso abbia. Ce n’erano talmente tanti come me… Ho avuto la sensazione che fosse un’influenza, tanto è comune. E ho capito che remiamo tutti sotto lo stesso cielo. Questo mi ha dato fiducia”.



Due strade

Tutto era partito con un dolore. Mario si era rivolto a dei fisioterapisti che gli consigliarono di fare una risonanza magnetica. Il suo tumore era superficiale ed era stato completamente raschiato senza difficoltà. “Un caso insolito, mi disse il chirurgo oncologo del centro a cui mi ero rivolto. Avrei potuto non fare la chemioterapia e tenere semplicemente la situazione sotto osservazione, con controlli ogni due mesi. Probabilmente era un buon consiglio, ma ero certo che quella non potesse essere la mia strada”.





Per questo Mario aveva chiesto un secondo parere in un altro centro altamente specializzato per il suo tipo di tumore, l’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. E lì, insieme al medico, Mario decise per una strada diversa: un gioco d’anticipo, un attacco aggressivo invece che vivere nell’attesa di vedere se e quando il tumore sarebbe tornato. “Prendere il toro per le corna era quello che volevo”, ci dice: “Non mi importava neanche di poter perdere la spalla: in caso sarei diventato un atleta paralimpico. Volevo solo continuare a vivere”. Sono seguiti 10 mesi di chemioterapia e un nuovo intervento. Il prossimo settembre saranno passati 10 anni dalla fine delle cure.



Affidarsi

Come le ha vissute? “Mi dicono che faccio sempre tutto facile – risponde Mario – Ok, ho pensato, ho un problema serio. Ho avuto paura, ma credo che quando hai un tumore l’unica mossa vincente sia pensare di poterci convivere. Una soluzione immediata non c’è e bisogna lavorare per piccoli passi. È la mentalità che mi ha formato lo sport. Forse per carattere ho un approccio superficiale, ma non puoi fare nulla se non affidarti e cercare di goderti la vita, per quanto ti è possibile”. C’è stato un primo momento in cui per Mario è stato importante parlarne, e un secondo momento in cui è stato più utile pensare ad altro, concentrarsi nel vivere il presente, giorno per giorno, mettendo in stand by i grandi progetti per il futuro. “Il mio obiettivo principale era fare la chemio nei tempi stabiliti, come se fosse la preparazione atletica per una gara. Di certo, non mi è mai importato nascondere che ero un paziente oncologico”.



La determinazione

Finita la chemio a settembre, a giugno Mario stava già partecipando alla Regata Storica delle Repubbliche Marinare. “In quegli otto mesi mi sono allenato, ri-guadagnandomi il posto che avevo prima della malattia. So che è stato sconsiderato e prematuro, ma lo sport è stata la mia rivalsa. C’è una cosa che mi ha insegnato questa esperienza con la malattia e che ora mi porto dietro in tutto quello che faccio: a mettercela tutta per davvero. Non lo avevo mai fatto prima e credo sia il motivo per cui nella vita sportiva ho avuto pochi successi rispetto a quelli che avrei potuto raggiungere. Ero un talentuoso e non avevo capito cosa significasse guadagnarsela, la sfida”.



L’impegno come testimonial dell’Airc

C’è un motivo per cui, anche a distanza di 10 anni, Mario ha scelto di continuare a raccontare la sua storia. “Sono un testimonial per l’Associazione italiana per la Ricerca sul Cancro (Airc) perché penso che bisogna dare una mano. Ce lo ha ricordato anche il Covid: se la sanità funziona anche il resto va bene, se siamo carenti nell’assistenza, allora perdiamo su tutti i fronti. E’ difficile fare i conti con il cancro, ma leggo ogni giorno articoli su come la cura continui a migliorare, grazie alla ricerca”. Proprio all’IRCCS Rizzoli di Bologna, grazie al 5xmille, l’Airc finanzia da tempo un progetto di Katia Scotlandi, a capo del laboratorio di oncologia sperimentale, dedicato al sarcoma di Ewing, un tumore raro che colpisce soprattutto bambini e adolescenti. Lo studio ha l’obiettivo di ricostruire nel dettaglio i meccanismi molecolari alla base dello sviluppo delle metastasi. Queste stesse molecole, in futuro, potrebbero essere utilizzate come bersagli per nuovi trattamenti terapeutici. “Ora vado a fare una nuotata e poi una passeggiata in montagna, dice Marco alla fine dell’intervista – Sa, manca poco alla gara di triathlon”.











