“Ho questo premio tra le mani anche grazie ad un uomo di nome Jack London che ha creato questo personaggio meraviglioso: un marinaio che cercava la verità. Per questo vorrei dedicare questo premio a tutte le persone splendide che sono in mare a salvare altri esseri umani che fuggono da situazioni inimmaginabili. E grazie anche per evitarci di fare un figura pessima con noi stessi e con il prossimo. Viva l’umanità e viva l’amore” è la dedica pronunciata da Luca Marinelli nel ricevere la Coppa Volpi come migliore attore del concorso Venezia76 per la sua interpretazione di ‘Martin Eden’ nell’omonimo film di Pietro Marcello.

