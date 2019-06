La segnalazione è̀ giunta nella notte di mercoledì alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Venezia: il comandante di un peschereccio della marineria di Chioggia in navigazione a circa 4 miglia dal litorale di Pellestrina comunicava il naufragio di un componente dell’equipaggio caduto accidentalmente in acqua. Tempestivamente, sotto il coordinamento del 9° Centro Regionale di Soccorso Marittimo del Veneto, venivano inviate in zona la motovedetta CP826 della Capitaneria di Porto di Chioggia e la motovedetta CP2095 della Capitaneria di Porto di Venezia, seguiti in breve tempo da un’altra unità navale del Comando di Chioggia e da un mezzo navale della Guardia di Finanza che avviavano subito le attività̀ di ricerca, attualmente ancora in corso.

Fonte