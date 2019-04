Marina La Rosa e Soleil Sorge oggi pomeriggio saranno ospiti a Verissimo, ma come spoilerato dalle anticipazioni le due non si sono incontrate nello studio e non per colpa di Silvia Toffanin (che anzi, avrebbe voluto il confronto), ma per ferma decisione dell’ex gieffina.

Marina (che ha dichiarato di aver accettato di partecipare a Verissimo perché le hanno aumentato il cachet) si è infatti rifiutata di incontrare sia Soleil Sorge, sia Riccardo Fogli:

“Ci sono persone che non ho piacere a incontrare. Soleil Sorge e Riccardo Fogli rappresentavano per me un’energia negativa. Con Soleil non c’è niente di personale, ma non mi piace come persona. Non è una questione d’invidia, perché è bella e forte. Non può esserci invidia con una che ha vent’anni, io alla mia età ho partecipato con un atteggiamento diverso, più maturo. Riccardo? Avrà il suo pubblico, i suoi fan, ma a me non piace. Mi spiace che ora non stia bene, ma con me si è comportato in modo sbagliato. A 71 anni dovrebbe essere un po’ più maturo rispetto a quello che si è dimostrato. Loro due hanno usato parole sgradevoli”.

Immediata la risposta della Sorge:

Marina La Rosa? Immatura, il suo rancore va avanti anche dopo l’Isola. Non mi aspettavo che il suo rancore andasse avanti anche dopo il reality. Quando ero là sono sempre stata un po’ spiazzata, anche perché credo nella solidarietà tra donne. Poi a una certa età le persone dovrebbero essere un esempio per i giovani. Nonostante tutti i litigi io non ho mai esagerato nei suoi confronti. Ho sempre visto Marina come una madre di famiglia e una donna più grande di me. Mi è dispiaciuto non vedere in lei della maturità”.

Marina ha poi dichiarato di voler sparire dalla TV e di tornare dalla sua famiglia.