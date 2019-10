Marilyn Manson ha realizzato una propria versione della canzone folk God’s Gonna Cut You Down: guarda il video.

La versione di Marilyn Manson della canzone folk God’s Gonna Cut You Down è stata rilasciata il 18 ottobre 2019. Manson ha eseguito la sua versione di una canzone registrata già da Odetta Holmes, Elvis Presley e Johnny Cash.

L’artista ha, inoltre, pubblicato un video musicale del brano. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa nuova clip.

Marilyn Manson: il video di God’s Gonna Cut You Down

Marilyn Manson ha pubblicato il video di God’s Gonna Cut You Down. Il filmato, in bianco e nero, diretto dal frequente collaboratore di Manson, Tim Mattia, mostra il cantante, frontman dell’omonima band, che brandisce un fucile e una chitarra in una stanza d’albergo.

Ecco il video:

Il cantante guida un vecchio pickup nel deserto e si approssima a seppellire un corpo, che alla fine si rivela essere suo. Manson canta anche davanti a tre croci.

Marilyn Manson, il prossimo tour a stelle e strisce

Marilyn Manson sta organizzando un mini-tour americano per il 24 ottobre.

Il controverso interprete dell’industrial metal prevede di fermarsi a Dallas, Oklahoma City, Denver, Salt Lake City, Las Vegas e Anaheim prima di concludersi a Phoenix il 3 novembre.

Ecco il tour completo del tour statunitense di Manson:

24 ottobre – San Antonio, TX @ Aztec Theater

25 ottobre – Dallas, TX @ KEGL Freaker’s Ball

26 ottobre – Oklahoma City, OK @ Kattfest 2019

28 ottobre – Denver, CO @ Fillmore Auditorium

29 ottobre – Salt Lake City, UT @ The Union

31 ottobre – Las Vegas, NV @ The Pearl Concert Theater

2 novembre – Anaheim, CA @ House of Blues

3 novembre – Phoenix, AZ @ The Van Buren



Fonte Foto: https://www.instagram.com/marilynmanson/

Fonte Foto: https://www.instagram.com/marilynmanson/