Per ora non ci sono denunce formali, ma la notte brava di alcuni studenti milanesi quindicenni, in gita scolastica a Roma, potrebbe avere conseguenze. “Attendo il rapporto dei professori”, dice al Corriere della Sera Giuseppe Soddu, preside del Parini, storico liceo di Milano. Nella notte tra lunedì e martedì le forze dell’ordine sono intervenute nell’albergo della Capitale che li ospitava ed hanno sequestrato della marijuana.

Al loro ritorno a casa, oggi, i ragazzi avranno parecchio da spiegare alle loro famiglie e ai loro insegnanti. I responsabili della fornitura

di marijuana sarebbero due quindicenni, già recuperati a Roma dai genitori, svegliati nel cuore della notte per andarseli a riprendere.

Non è la prima volta che il Parini, fondato nel 1774, Cesare Beccaria e Carlo Emilio Gadda tra i suoi illustri insegnanti, balza agli onori delle cronache. Lo scorso dicembre le sue aule furono vandalizzate, con tanto di svastiche e scritte fasciste su scrivanie e computer. Gli autori del raid non sono ancora stati identificati.