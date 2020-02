Non si contano ormai i film la cui uscita nei cinema è stata rinviata a causa del Coronavirus, che ha chiuso le sale in parte d’Italia e ha ridotto gli spettatori nelle altre, in controtendenza va ‘Marie Curie‘, il film scritto e diretto da Marie Noëlle, interpretato da Karolina Gruszka, distribuito da Valmy. E che una scienziata, due volte Premio Nobel, capace di sacrificare alla ricerca anche la vita, arrivi sugli schermi italiani in questi giorni è una coincidenza che può giocare a favore del film. La pellicola racconta gli anni più turbolenti della vita di Marie Curie, quelli compresi tra il 1903, anno in cui Marie e Pierre Curie si recano a Stoccolma per ricevere il Premio Nobel per la scoperta della radioattività, e il 1911, quando le venne assegnato il suo secondo Nobel. Nel mezzo, la morte di Pierre, il nuovo amore con il matematico Paul Langevin, lo scandalo.

