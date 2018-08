Una foto pubblicata su Instagram ha mandato i fan in visibilio: si tratta di Mariah Carey, in splendida forma dopo aver perso la bellezza di 22 chili.

L’estate, si sa, è quel periodo dell’anno in cui le star (o almeno, chi può permetterselo) amano mostrarsi su Instagram, con foto della loro prova costume o ritratte in spiaggia o in piscina: non è il caso di Mariah Carey, che ha pubblicato una foto in uno splendido abito e sul cui profilo Instagram non sono apparse foto di bikini o di curve sexy. Ma i fan non ci hanno messo molto a notare come la cantante sia in splendida forma. E infatti Mariah ha perso ben di 22 chili!

Mariah Carey: operazione chirurgica per perdere peso

Un cambiamento radicale quello di Mariah Carey, che si è mostrata sui social con uno scatto che ha mandato in visibilio tutti i suoi fan. Tantissimi i follower che hanno letteralmente inondato la foto di commenti, complimenti e parole d’affetto per la cantante.

Dietro i 22 chili persi dall’artista quarantottenne, non ci sarebbe tuttavia nessuna dieta miracolosa, bensì un’operazione chirurgica a cui si è sottoposta: l’innesto di un bypass gastrico. Sotto la foto, in ogni caso, Mariah si è limitata a un semplice «ultimo giorno di vacanza», mostrando il suo nuovo corpo avvolto da un abito lungo e scuro con riflessi oro e argentati.

Ecco la fotografia:

Quando esce il nuovo disco di Mariah Carey

E in effetti per Mariah, che ha recentemente venduto il suo anello di fidanzamento per un cifra a dir poco folle, le vacanze sono finite per davvero. All’orizzonte, infatti, la aspettano delle interessanti novità, e questa volta non riguardano la sua forma fisica o la sua vita privata, bensì la sua carriera. Tutti i fan aspettano infatti il suo prossimo album, sebbene non sia ancora stata diffusa la data di pubblicazione. Il lavoro sarebbe il seguito di Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse, raccolta uscita nel 2014.

Mariah, però, è stata spesso avvistata in studio, e successivamente ha rilasciato anche alcune interviste riguardo il suo nuovo lavoro, spiegando come per il momento sia molto soddisfatta di quello che sta accadendo in studio. Non ci resta dunque che aspettare!

Fonte foto: Facebook.com/mariahcarey/