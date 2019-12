All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey rompe tre Guinness: ecco tutti i record (e i guadagni) della canzone natalizia più famosa di sempre.

Dal 1994 ad oggi ogni Natale è accompagnato dalle splendide note di All I Want for Christmas Is You, una delle più celebri (e remunerative) canzoni di Mariah Carey.

Anche quest’anno, nel suo 25esimo anniversario, la situazione non sembrerebbe cambiata. E anzi Mariah è stata omaggiata dal Guinness per aver infranto, grazie a questa canzone, tre nuovi record.

Mariah Carey: All I Want for Christmas Is You da record

Il celeberrimo brano della splendida cantante americana ha infranto tre nuovi record, tanto da venir celebrata dal Guinness dei primati: è la canzone natalizia con i risultati migliori nella classifica Hot 100 di Billboard per un’artista solista; è la traccia più trasmessa su Spotify in 24 ore (con più di 10 milioni di streaming nello scors dicembre); è la canzone di Natale rimasta più a lungo nella top 10 di una delle classifiche più importanti al mondo, quella del Regno Unito.

La cantante è stata così premiata dal Guinness dei Primati, e ha voluto celebrare la consegna di questi record con uno splendido post sui social:

Quanto guadagna Mariah Carey con All I Want for Christmas Is You?

Non solo record. All I Want for Christmas Is You, per la sua co-autrice, è una fonte di guadagno inesauribile. La nota diva potrebbe appendere già le proprie qualità al chiodo, e riuscirebbe comunque, grazie agli introiti derivanti dalle royalties di questo pezzo, a vivere una vita da sogno.

Secondo The Indipendent, che ha voluto farsi due conti, solo nel Regno Unito, sottolineamo, solo nel Regno Unito, All I Want for Christmas Is You rende alla cantante circa 500mila dollari all’anno.

Facendo un rapido calcolo, in circa 25 anni sono entrate nelle tasche di Mariah in totale 60 milioni di dollari in royalties. Numeri da far girare la testa…