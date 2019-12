Mariah Carey, All I Want for Christmas is You: il nuovo video della hit natalizia nella settimana le primo posto in classifica.

Non c’è Natale senza All I Want for Christmas is You, la hit da record di Mariah Carey. Paradossalmente, la canzone che da 25 anni a questa parte domina la festività più attesa dell’anno, ha raggiunto solo in questo 2019 per la prima volta la vetta della classifica dei singoli americana, la Billboard Hot 100.

Forse proprio per questo, la talentuosa Mariah ha pubblicato nella settimana del primato il nuovo video del brano, in una versione denominata Make My Wish Come True Edition.

Mariah Carey: il nuovo video di All I Want for Christmas is You

A sorpresa, il 20 dicembre 2019 Mariah ha fatto un grande regalo a tutti i suoi fan. Un nuovo video per All I Want for Christmas is You, a distanza di 25 anni dal primo.

Diretto da Joseph Kahn, ha come protagonista una bimba afroamericana e la stessa Carey, inizialmente in veste di manichino vestito da Babbo Natale, per poi diventare un angelo e infine un soldatino. “In un certo senso è l’opposto del video originale, c’è più produzione“, ha dichiarato l’artista nel presentare questo video sui social. Guardiamolo insieme:

I record di All I Want for Christmas is You

Brano natalizio che ogni anno, da 25 a questa parte, scala le classifiche di tutto il mondo, All I Want for Christmas is You ha fatto guadagnare alla sua autrice tantissimi premi e anche primati nel Guinnes World Record nel 2019.

La soddisfazione più grande è però stata probabilmente l’arrivo al numero uno in classifica per la prima volta dopo 25 anni, con un music business rivoluzionato, con nuovi generi nati ed esplosi, che non sono riusciti però a contenere la forza di una melodia e un arrangiamento che si mostra più forte del passare del tempo.