Maria Monsè e la Marchesa d’Aragona non vanno per niente d’accordo (motivo sufficiente per cacciare seduta stante Martina Hamdy e far entrare lei al Grande Fratello Vip) e – intervistata da Nuovo Tv – ha svelato come si sono conosciute.

«Ci siamo conosciute a partire dal 2012, me la ritrovavo alle mie feste di compleanno e negli eventi privati della mia linea di moda senza sapere chi fosse. Poi, quando si avvicinavano i fotografi, diceva di essere una mia grande ammiratrice solo per avere qualche scatto insieme, approfittando della situazione per emergere e finire sui giornali».

Maria ha poi confermato che i suoi amici nobili (?) l’hanno sempre messa in guardia sulla reale nobiltà della Del Secco, che a quanto pare – ad un compleanno della Monsè – le avrebbe regalato una crema che le avrebbe causato una forte reazione allergica.

«Cosa mi regalava ai compleanni? Una volta mi ha portato una crema dicendomi che fosse eccezionale, ma quando l’ho messa mi ha causato una terribile reazione allergica. Da lì niente più».

Che meraviglia di trash.