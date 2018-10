Maria Monsè e Antonella Mosetti si sono “menate a morte” in un noto ristorante: questo, almeno, è quello che sostiene la giornalista Gabriella Sassone che ha anche scritto di avere “decine di testimoni”.

“Ilary manda me nella Casa per una visitina, che ti sistemo a suon di notizie vere, due in un colpo: la Marchesa e la Monsè. E’ ora di dire la verità. Ma se volete vedere il sangue e le botte fate entrare nella Casa Antonella Mosetti che sere fa si stava menando a morte con la Monsè in un locale pubblico davanti a decine di testimoni, all’opening di un ristorante”.