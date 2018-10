Maria Monsè questa sera entrerà al Grande Fratello Vip e nonostante abbia dichiarato che andrà d’accordo con tutti, sto già preparando i popcorn per assistere allo scontro con la Marchesa d’Aragona, con cui ha aspramente litigato durante una puntata di Pomeriggio Cinque.

Con l’ingresso al GF Vip il suo nome è tornato alla ribalta e sono rispuntate online le intercettazioni telefoniche datate 2005 di Salvatore Sottile, all’epoca dei fatti portavoce del Ministro degli Esteri Gianfranco Fini.

Nelle intercettazioni telefoniche del caso Vallettopoli, Sottile si vanterebbe di essersi portato a letto, in cambio di presunte raccomandazioni televisive, Maria Monsè descrivendola come una “Porcella, una porcella doc“.

La showgirl ovviamente ha sempre negato tutto ed il caso è scemato, non essendo mai stata chiamata a testimoniare da nessun giudice.

Questa trascrizione, pubblicata da Repubblica, è di una telefonata datata marzo 2005 fra Salvatore Sottile e Giuseppe San Giovanni.

S: “A Maria (Monsè, ndr)?”

G: “Eh, è troppo invadente, troppo seccante, veramente”

S: “Sì. No, è invadente dal punto di vista lavorativo. Dall’altro punto di vista non parla, eh?”

G: “Ah-ah”

S: “Dall’altro punto di vista è siciliana, non parla”

G: “Quello, quello, già è un punto; però io non ho mai approfondito, devo dire con…”

S: “Eh-eh, io non solo ho approfondito, ma so dove va ad approfondire lei” (ride)

G: “E quindi va.. vale la pena?”

S: “No lei è un bel tipo; un bel tipo di porcella è. Porcella doc”

G: “Che io poi non me la tolgo più di torno, hai capito?”

S: “No, no. Tu non te la levi più di torno però bisogna trovare la scansione giusta. Dobbiamo trovare una cosetta dove si può inserire anche lei e in quel caso far valere come dire, l’opzione che tu hai esercitato, così. Dici: “Ah, solo per questo caso si può fare, eh, non si può fare sempre” (…) ti conviene (…) Cattaneo (ride)”

G: “e infatti, e (…) no”

S: (ride) “minchia, stavo a morire dal ridere”

G: “con lui?”

S: “con Cattaneo? no con lei che mi raccontava (ride)”

G: “(…) lui?”

S: “e certo”

G: “ah, ah, ah, vabbé però gli è, gli è convenuto no a lei?” (…)

S: “a lei, si, eh insomma, si, si, gli è convenuto, insomma non è che ha fatto granché”

G: “ah no?”

S: “non è che ha fatto granché”

G: “lui o lei?”

S: “(…) no lei non è che ha fatto granché. C’ha un fidanzato, un fidanzato che è il più fesso dei fessi, che fa l’imprenditore”