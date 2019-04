Gli amanti del trash si ricorderanno della fantastica Maria Luigia Larocca di Amici 7. La cantante era tornata a far parlare di sé grazie alla sua partecipazione a The Voice Albania nel 2017.

Una delle mie b!tches mi ha fatto notare che Maria Lugia ha lasciato un commento bislacco sulla pagina ufficiale di The Voice of Italy. La ragazza ha detto che non guarderà lo show di Simona Ventura perché ci sono giudici incompetenti.

“Non guarderò nemmeno una puntata. […] Ci sono alcuni giudici incompetenti. Poi io commento ciò che voglio. Se a te non piace, sono problemi tuoi!!!”

La pagina di The Voice ha risposto con un sintetico: “Grazie per avercelo fatto sapere”.

E per chi non conoscesse Maria Luigia (spero pochi) ecco un reperto di Amici (quando ancora ci regalava gioie).